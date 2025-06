Roma, servono le cessioni: Angelino è il primo nome di Massara per la cessione

La Roma deve chiudere per una cessione entro il 30 giugno: Angelino è il primo nome dei giallorossi, ma ci sono molte alternative

A quattro giorni dalla chiusura del bilancio, la Roma è sotto pressione per rispettare i parametri imposti dal settlement agreement con la UEFA. Servono almeno 10 milioni di euro in plusvalenze entro il 30 giugno per evitare sanzioni e il nuovo direttore sportivo, Ricky Massara, è subito chiamato a una mossa decisiva. L’obiettivo è generare liquidità senza sacrificare i pezzi pregiati della rosa.

Il nome in cima alla lista delle possibili uscite è quello di Angeliño. Il terzino spagnolo, arrivato in prestito e non ritenuto adatto al gioco di Gasperini, rappresenta la soluzione ideale per una cessione rapida e vantaggiosa sul piano contabile. Dopo il mancato accordo con l’Al-Hilal, l’Al-Nassr si è fatto avanti con maggiore decisione, alimentando la speranza di chiudere l’operazione prima della scadenza fiscale. Anche alcuni club europei, tra cui Crystal Palace, Sunderland, Atlético Madrid e Milan (in cerca di un’alternativa a Theo Hernandez), hanno manifestato interesse. Tuttavia, tutti attendono che il prezzo scenda.

Se la pista Angeliño dovesse sfumare, Massara ha pronto un piano B che coinvolge la cessione di esuberi come Solbakken, Celik, Paredes, Darboe, Pagano, Cherubini e Oliveras. Nessuno di loro garantirebbe però un incasso immediato paragonabile a quello del laterale spagnolo.

L’ultima risorsa, il piano C, prevede la possibile partenza di un titolare come Evan N’Dicka, difensore centrale seguito da club di Premier League e Bundesliga. Una cessione che la Roma vorrebbe evitare, visto che significherebbe dover sostituire due centrali nella stessa sessione estiva.

Tutti gli occhi, dunque, restano puntati su Angeliño: è lui il “salvagente” a cui Massara si affida per salvare il bilancio della Roma in extremis.