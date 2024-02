Roma, ecco la cura De Rossi: intensità, 4-3-3 e dialogo

Roma, i tre punti cardine della gestione di Daniele De Rossi: intensità in allenamento, cambio modulo e dialogo con i calciatori

Mentre prepara la sfida contro la capolista Inter, il Corriere dello Sport fa il punto sull’impatto di De Rossi alla Roma. Da quando si è insediato sulla panchina giallorossa, il tecnico ha dato un netto cambio di direzione rispetto alla precedente guida di Mourinho, portando 9 punti nelle prime tre partite e, se contro Verona e Salernitana ci sono stati alcuni problemi, la vittoria contro il Cagliari ha mostrato una squadra sicura e dominante.

Al centro della“Cura DDR” c’è l’intensità: prendendo come esempi Spalletti, Conte e Luis Enrique, il tecnico ha cambiato approccio in allenamento con sedute più lunghe e intense, lavorando sull’intensità della squadra per dominare il gioco fin dalle prime battute. Il secondo punto cardine è il cambio di modulo, con il passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4 che, supportata dal recupero di giocatori come Dybala – galvanizzato dai paragoni con Totti – e Pellegrini e innesti come Angelino e Baldanzi, permette alla squadra di mostrare un gioco più aggressivo. infine il dialogo con il gruppo, lavorando sulla testa dei giocatori dopo le tensioni dell’ultimo periodo di Mourinho.