Il tecnico della Roma Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con il CSKA Mosca

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida di Champions League contro il CSKA Mosca, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita. Queste le parole dell’allenatore giallorosso: La squadra? Le cose dello spogliatoio sono cose nostre. Dico solo che le partite non si preparano in due ore. Abbiamo la fortuna di poter subito scendere in campo e poter tornare a vincere, senza fare troppe chiacchiere. Contro la SPAL mi è piaciuto l’approccio, poi ci siamo disuniti. Dobbiamo ricostruire alcune cose a livello mentale più che dal punto di vista fisico».

«Il motivo degli alti e bassi? È la cosa che mi tormenta più di tutte. Vogliamo dare continuità ma oggi ci ritroviamo ad aver affrontato un secondo tempo deludente. Potevamo anche vincere contro la SPAL, lo abbiamo dimostrato, ma non siamo riusciti a riprenderci dopo il gol su rigore. Squadra con poco carattere? Tutta la squadra deve crescere, anche sotto il punto di vista della personalità e della leadership. Abbiamo mostrato carenze, ma sta a me trovare i punti chiave per far sì che il gruppo sia equilibrato. I gol in più li abbiamo presi anche perché non sempre facciamo bene in fase difensiva. Difficoltà a ribaltare le gare? I numeri sono importanti e non può essere un caso. Ci dobbiamo lavorare e cercheremo di migliorare sotto questo punto di vista».

L’allenatore parla poi della Champions e del prossimo avversario della Roma di domani sera: Rispetto al Viktoria Plzen è una squadra molto tecnica. Parliamo di una rosa giovane e con tantissima qualità. Possiamo sfruttare le palle inattive, i nostri avversari si appiattiscono in alcune occasioni ma non dipenderà solo da questo e il CSKA cambia spesso il suo modo di giocare, quindi non so che squadra ci troveremo di fronte.

Infine, spazio agli infortunati e alle loro condizioni fisiche: Penso di poter recuperare De Rossi, Kolarov e Schick, ma vediamo nel pomeriggio. I primi due, se staranno bene, saranno della partita. El Shaarawy? Non ha mai avuto tanta continuità, nella prima parte della gara con la SPAL ha fatto bene ma tutti si aspettano sempre di più da lui e non sempre ci riesce. Non voglio parlare però dei singoli, lui come gli altri lavora bene per la squadra. Dzeko? Deve essere uno dei protagonisti e servirà tanto anche il sostegno del pubblico”.