Roma, domani Zaniolo in Austria: si attende l’ok per tornare in campo

Nicolò Zaniolo volerà domani in Austria dal dottor Fink per la visita decisiva per il ritorno in campo

Il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo si avvicina. Nella giornata di domani, il talento della Roma volerà in Austria dal dott. Fink per la visita decisiva per valutare il recupero dall’infortunio al ginocchio.

Il calciatore potrebbe avere il via liberà definitivo e potrebbe scendere in campo nel finale di stagione della Primavera giallorossa nelle ultime partite della stagione regolamentare. L'”esordio” di Zaniolo con la squadra di De Rossi potrebbe arrivare il 26 maggio contro il Cagliari.