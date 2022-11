La Roma prima della sosta affronterà il Torino e per Mourinho il dilemma riguarda l’attacco e il possibile utilizzo di Dybala

La Roma prima della sosta affronterà il Torino e per Mourinho il dilemma riguarda l’attacco e il possibile utilizzo di Dybala.

L’argentino andrà al Mondiale in Qatar con la sua Nazionale, ma resta in dubbio per la sfida di Serie A con i granata. Lo scrive Il Messaggero.