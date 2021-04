Roma, Dzeko a caccia del 30° gol europeo: il bosniaco punta lo United

Contro l’Ajax, Edin Dzeko va a caccia del 30° gol europeo in giallorosso per sfidare in semifinale gli ex rivali del Manchester United

La Roma scenderà in campo domani sera all’Olimpico per sfidare l’Ajax nel ritorno dei quarti di Europa League. Una sfida importantissima che potrebbe regalare agli uomini di Fonseca una incredibile semifinale. Al centro dell’attacco giallorosso tornerà Edin Dzeko che, come riporta La Gazzetta dello Sport, andrà a caccia del suo 30esimo gol romanista su suolo europeo.

Il bosniaco, tra coloro che scenderanno in campo dal 1′, sarà l’unico reduce dall’impresa col Barcellona che regalò alla Roma la semifinale di Champions League nel 2018. Dzeko proverà a trascinare i suoi giallorossi per raggiungere così in semifinale i suoi ex rivali del Manchester United.