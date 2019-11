Roma, Dzeko: «Florenzi si riprenderà. Fonseca ci ha aiutato»

Roma, Dzeko parla prima della sfida all’Italia: «C’è grande motivazione. Mancini? Gli sono grato. Su Florenzi e Fonseca…»

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport in vista della partita della sua Bosnia contro l’Italia. Ecco le parole del centravanti:

«Contro l’Italia c’è sempre grande motivazione, perché è una squadra internazionale, che ha vinto 4 mondiali. Per noi anche non è una partita importante per la classifica. Mancini? Sono molto grato a lui, e penso che che come ogni altro giocatore volevo giocare sempre. Florenzi? È un giocatore forte che vuole giocare, ma alla fine dobbiamo tutti rispettare le decisioni del mister, si riprenderà. Fonseca? Ci ha dato una mano, è un allenatore molto forte e una bella persona».