Roma, Dzeko vuole esserci contro il Parma: oggi il primo tampone per tornare a disposizione

Edin Dzeko vuole esserci a tutti i costi contro il Parma e oggi effettuerà il primo tampone utile per tornare a disposizione di Fonseca

La Roma e Paulo Fonseca trattengono il fiato. Oggi Edin Dzeko svolgerà il primo dei due tamponi che stabiliranno se potrà abbandonare la quarantena e tornare ad allenarsi coi compagni.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, in caso di negatività, il centravanti dovrà sottoporsi a un altro tampone. Nel frattempo Dzeko si sta allenando da solo a casa per farsi trovare pronto al ritorno in campo.