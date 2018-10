Roma, Di Francesco: «Domani banco di prova, Empoli grande squadra»

Il tecnico giallorosso: «Non dobbiamo mai smettere di dimostrare la nostra crescita. Andreazzoli grande allenatore, dobbiamo stare attenti»

Dopo la splendida vittoria contro il Viktoria Plzen, la Roma di Di Francesco vuole dare seguito alle belle prestazioni nella gara contro l’Empoli al Castellani. Una sfida da non sottovalutare, con i toscani in salute e le fatiche di Champions League che potrebbero farsi sentire.

Queste le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa: «Il banco di prova è tutti i giorni, non dobbiamo mai smettere di dimostrare la nostra crescita. È un test importante, con una squadra in salute che avrebbe meritato di più per come gioca e per quello che ha dimostrato. Ha un insieme di dati che fa pensare che è una squadra importante, bisogna far i complimenti ad Andreazzoli. Vanno bene in verticale, si muovono coordinati tra attaccanti e trequartista, sono bravi a fare aggressione alta. Magari soffrono un po’ sull’ampiezza però sono organizzati. Abbiamo preso le giuste precauzioni per difenderci, ma anche per attaccare perché noi dobbiamo andare lì a prenderci la partita. Dobbiamo essere bravi ad approcciarla nel modo giusto».

Di Francesco sui singoli: «Gioca Luca Pellegrini, Kolarov non cammina. Dzeko titolare, Schick ha bisogno di tempo e fiducia, come Pellegrini»

Di Francesco passa poi all’analisi dei singoli giocatori: «Domani gioca Luca Pellegrini. Kolarov non sarà convocato, oggi non camminava nemmeno. Bisogna fargli i complimenti per la disponibilità da uomo che ha avuto nei confronti della squadra. Manolas sarà titolare, per il resto ho tanti dubbi. In mezzo al campo confermerò Lorenzo e Nzonzi, De Rossi se dovesse star bene, in caso Bryan. De Rossi ha fatto tutto l’allenamento, quindi credo che giocherà. Se dovesse essere a posto partirà dall’inizio. Coric ha qualità importanti, io ho utilizzato 23 elementi ho dato possibilità a tutti e quindi prima o poi la avrà anche lui. Dzeko gioca sicuramente, poi gli esterni vedremo. Karsdorp viene da un infortunio importante, le possibilità arriveranno per tutti».

Infine Di Francesco chiosa su Patrik Schick e sui commenti in settimana di Zeman: «Schick ha alternato cose buone a cose meno buone, adesso come centravanti cerco di sfruttare la vena che ha avuto martedì Edin. Io la sosta la vedo sempre positiva per andare a recuperare la tanta dispersione di energie fisiche e mentali. Zeman mi ha detto che è stato travisato, non ha mai messo in discussione le qualità di Patrik. Dire che dobbiamo mandarlo da un’altra parte è un errore e poi ci sono dei periodi: fino ad una settimana fa Pellegrini non era da Roma, oggi bisogna rinnovare il contratto. Ritorniamo al concetto di equilibrio, aspettiamo, perché a volte ci sono giocatori che hanno tempi di maturazione più lunghi degli altri e quando iniziano non si fermano più. Aspettiamo, perché Patrik ha caratteristiche importanti».