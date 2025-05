Roma, nuovo tentativo per Fabregas: risposta netta del Como, la situazione

Le ultime sul possibile nuovo allenatore della Roma, con il tentativo per Cesc Fabregas dal Como. Tutti i dettagli in merito

Novità importanti sul possibile nuovo allenatore della Roma dopo l’addio di Claudio Ranieri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stato infatti un tentativo concreto dei giallorossi per liberare Cesc Fabregas dal Como.

Il club lariano non sembra però voler trattare, o comunque farne una questione economica, per cederlo. Non si esclude che i giallorossi possano provare a insistere, ma al momento la situazione sembra essere bloccata.