Davide Santon negativo al coronavirus: il difensore della Roma è guarito, torna a disposizione di Fonseca

Arriva un’altra buona notizia per la Roma. Dopo Fazio, anche Davide Santon è guarito dal Covid-19. Tampone negativo per l’ex Inter, che ha superato anche senza intoppi le visite di controllo per la ripresa agonistica.

Santon non ci sarà domani contro il Cluj in Europa League, ma tornerà a disposizione di Fonseca per la gara di campionato contro il Napoli di domenica sera.