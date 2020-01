Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, analizza la sconfitta contro il Torino: ecco le sue parole sulla gara – VIDEO

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro il Torino. Ecco le sue parole.

«Io so cosa succede in questo momento: non abbiamo vinto ma non è colpa delle vacanze. Sono deluso perchè abbiamo perso, ma non è stata una questione di atteggiamento: abbiamo sbagliato nella finalizzazione e nei contropiedi del Torino. Non voglio parlare degli arbitri».