Dal campo di calcio alla televisione per Francesco Totti? Secondo quanto rivela Chi, il Pupone potrebbe essere protagonista in tv con la moglie Ilary Blasi

Campione del Mondo 2006 e protagonista dei successi della Roma degli ultimi venti anni, Francesco Totti potrebbe avere un futuro radioso in televisione. L’indiscrezione bomba è di Chi: secondo il settimanale specializzato, il Pupone potrebbe essere protagonista in futuro di una sit-com insieme alla moglie Ilary Blasi. Francesco e Ilary, gli eredi di Sandra e Raimondo?

Chi sottolinea che il progetto è ancora in via di definizione, ma dovrebbe essere realizzato da una casa di produzione vicina a Ilary Blasi. Negli ultimi mesi è stato ventilato più volte un futuro sul piccolo schermo per l’ex numero 10 giallorosso, che è stato spesso protagonista di apparizioni televisive. Al momento si tratta solo di una idea e non c’è nulla di ufficiale, ma la strada sembra segnata…