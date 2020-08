Roma Friedkin, si fa sul serio: ma l’eredità di Pallotta pesa

Roma Friedkin, si fa sul serio: ma l’eredità lasciata di Pallotta pesa. Bisogna assolutamente correre ai ripari nella prossima stagione

La Roma di Dan Friedkin fa sul serio. L’impero del nuovo proprietario della Roma andrà ad alimentare il piano per far tornare grande la compagine capitolina, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L’eredità lasciata da Pallotta è pesante: ora il nuovo presidente deve assolutamente correre ai ripari e mettere mano ad una situazione non semplice, anche se non sarà facile.