Roma, Gasperini a sorpresa: «Non pensavo si incontrassero tutte queste difficoltà sul mercato. Ma i nuovi ci aiuteranno»

Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato così dopo la sconfitta contro l’Udinese nella 23ª giornata di Serie A 2025/26

A Sky Sport dopo Udinese Roma, Gian Piero Gasperini ha commentato così il match.

COSA E’ MANCATO – «Sì, ovviamente non è facile. È mancato un po’ di precisione nelle giocate negli ultimi sedici metri e anche un pizzico di fortuna nel finale, per questione di centimetri. Anche il gol preso, insomma, ha contribuito a dare la sensazione di una serata non fortunata. Però questa è una squadra che anche da partite di questo tipo trae insegnamenti, si mette alla prova e trova la forza per migliorarsi sempre».

MERCATO – «Condivido la tua analisi sulla partita. Questi sono campi difficili: a questi livelli puoi vincere, ma puoi anche perdere, come è successo questa sera. Il mercato si è chiuso e adesso abbiamo questi quattro mesi davanti. Di sicuro non pensavo si incontrassero tutte queste difficoltà nell’inserire giocatori di ruolo, ruoli che stiamo cercando fin dall’estate. Evidentemente le difficoltà sono state parecchie. Adesso cercheremo di fare il massimo: è arrivato comunque Malen, è arrivato adesso Zaragoza, che sicuramente ci daranno una mano. Poi ci sono anche dei ragazzi giovani, sui quali cercheremo di lavorare e ottenere il massimo».

RIMPIANTI DI MERCATO – «No, no, guarda, sono stati fatti decine di nomi. Io sono molto contento perché, in pochissimo tempo, si è creata la possibilità di Malen e poi, negli ultimi due giorni, anche quella di Zaragoza. Il mercato di gennaio mi rendo conto che non è mai facile, però è così, è andata così. Questi due giocatori sicuramente ci aiuteranno. Poi sono arrivati ragazzi come Venturino, come Vaz, ma questi rappresentano il futuro: non possiamo pensare in questo momento che possano essere competitivi per traguardi così alti. L’importante è non avere infortuni, questa sarebbe la cosa più importante, riuscire a recuperare Dybala, Koné e qualche altro giocatore che abbiamo ancora fuori. Poi continueremo nel percorso che abbiamo fatto fino ad adesso, perché questo è un gruppo che sicuramente lavora».