 Roma Genoa, i convocati di De Rossi: assente Leali per squalifica. La lista completa del tecnico del 'Grifone'
Roma Genoa, De Rossi ha ufficializzato la lista dei convocati per la trasferta dell’Olimpico. Out Leali per squalifica. Ecco l’elenco completo

Daniele De Rossi ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta del suo Genoa contro la Roma. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Sommariva, Lysionok, Mihelsons.

Difensori: Østigard, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Otoa, Vasquez, Sabelli.

Centrocampisti: Fini, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Masini, Stanciu.

Attaccanti: Carboni, Cuenca, Venturino, Ekuban, Vitinha, Ekhator, Colombo.

