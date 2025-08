La Roma punta Haidara: il centrocampista del Lipsia nel mirino di Massara

Roma, per il centrocampo il nuovo nome è Amadou Haidara del Red Bull Lipsia: il punto sulla trattativa dei giallorossi

Nuovo nome sul taccuino della Roma per rinforzare la mediana. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il club giallorosso avrebbe individuato in Amadou Haidara un possibile rinforzo per il centrocampo in vista della prossima stagione. Il classe 1998, attualmente in forza al Red Bull Lipsia, è un profilo che convince per esperienza, duttilità e solidità tattica.

Il nuovo direttore sportivo Ricky Massara è alla ricerca di un giocatore con caratteristiche precise: dinamismo, capacità di inserirsi, ma anche tenuta difensiva. Il nazionale maliano sembra rispondere a tutti questi requisiti, e la sua lunga militanza in Bundesliga e Champions League lo rende una pedina affidabile in un reparto che ha bisogno di nuove energie.

Il contratto di Haidara scadrà nel 2026 e la valutazione attuale del cartellino si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. Un investimento significativo per le casse della Roma, che dovrà studiare la strategia giusta per provare a chiudere l’operazione: possibili cessioni in uscita, contropartite tecniche o formule con prestito e riscatto potrebbero diventare opzioni concrete.

Non sarà però una trattativa semplice. Sul giocatore si registra anche il forte interesse del Paris FC, club francese in crescita e deciso a costruire un progetto ambizioso. L’inserimento di altre squadre potrebbe non solo rallentare i tempi, ma anche far lievitare il prezzo, complicando i piani della società capitolina.

In attesa di sviluppi, Haidara resta un nome caldo e monitorato con attenzione. La Roma ha bisogno di rinforzi di qualità per affrontare al meglio una stagione che vedrà il ritorno in Champions League e un calendario particolarmente fitto. Il maliano rappresenta una scelta di spessore, ma la concorrenza e le richieste economiche del Lipsia impongono tempismo, lucidità e margini di manovra intelligenti.