Roma: i Friedkin promettono tre rinforzi per Mourinho

Un acquisto per ruolo: la dirigenza Friedkin è pronta ad investire per dare a Mourinho i rinforzi per la Roma

La Roma si prepara alla prossima sessione di mercato: la Gazzetta dello Sport parla di tre rinforzi estivi che i Friedkin sono pronti a prendere per Mourinho, per rafforzare la squadra in ogni reparto.

In difesa il nome è Marcos Senesi, 24 anni, difensore argentino del Feyenoord mancino che ha il gradimento dell’allenatore. A centrocampo piace Xeka, regista portoghese del Lilla, che a giugno sarà svincolato. In attacco l’investimento si potrebbe fare per Gonçalo Guedes, 25 anni, attaccante portoghese del Valencia che, nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2023, chiede una quarantina di milioni.