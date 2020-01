Roma Ibanez: lunedì lo scambio di documenti con l’Atalanta

Roger Ibanez sta per diventare un nuovo calciatore della Roma: lunedì ci sarà lo scambio di documenti tra i due club

Paulo Fonseca sta per avere il suo primo rinforzo dal calciomercato invernale. Come informa Gianluca Di Marzio, infatti, Roger Ibanez è prossimo a diventare un nuovo giocatore della Roma.

Ieri è arrivato il ‘sì’ del giocatore al trasferimento in giallorosso e lunedì sarà il giorno dello scambio dei documenti tra le società. Il difensore dell’Atalanta arriverà nella Capitale in prestito per 18 mesi a 1 milione, più altri 8 di obbligo di riscatto e 2 di bonus.