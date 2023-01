Roma, Ibanez: «Non smettiamo mai di crederci»

Le parole di Roger Ibanez, difensore della Roma, al termine del pareggio per 2-2 a San Siro contro il Milan

Roger Ibanez ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan–Roma.

PAROLE – «Abbiamo fatto quello che avevamo provato in allenamento. Serve avere pazienza, poi le occasioni arrivano. Non molliamo mai. Il Milan gioca bene con la palla tra i piedi. Li abbiamo aspettati un po’ troppo, ma alla fine abbiamo portato a casa un punto importante in trasferta. Dobbiamo cercare di fare punti in ogni partita. Nel primo tempo non abbiamo trovato spazi, non è stato facile. Nella ripresa abbiamo tenuto di più la palla, abbiamo pressato di più, alla fine sono arrivati i due gol da palla inattiva».