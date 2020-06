Roma in cerca del quarto posto: Fonseca si affida a bomber Dzeko

La Roma sogna il quarto posto in classifica e si affida a Dzeko. Il bosniaco può garantire gol e vittorie ai giallorossi

Sfida aperta all’Atalanta per la Roma, e non solo per il quarto posto. Anche Dzeko sfida apertamente un giocatore della Dea, Zapata, per superarlo in classifica cannonieri. I gol del bosniaco potrebbero essere fondamentali per un posto in Champions League.

Contro la Sampdoria, i giallorossi si affideranno proprio al centravanti, che ha segnato 4 reti in 5 sfide ai blucerchiati. Un ottimo score, come ricorda Tuttosport, che se incrementato potrebbe servire alla squadra di Fonseca per ottenere 3 punti importanti.