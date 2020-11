Roma, indebitamento salito a 365 milioni: la situazione finanziaria del club

La Roma ha pubblicato un aggiornamento sulla situazione finanziaria del club: indebitamento di 365 milioni di euro

La Roma ha pubblicato un aggiornamento mensile in merito alla situazione finanziaria del club, evidenziando un indebitamento netto salito a 365,4 milioni di euro, di cui 99,6 milioni dovuti a finanziamenti soci erogati da Neep, azienda controllante della Roma.

La somma sarà convertita in Riserva Azionisti c/Aumento di capitale nella prossima assemblea, prevista per il 9 dicembre, e non rappresenterà più debito.