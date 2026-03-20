Roma, infortunio Koné: giallorossi in apprensione dopo lo stop col Bologna. Salta la Nazionale, svelate le sue condizioni!

Roma, infortunio Koné: il centrocampista giallorosso salterà la Nazionale, ecco le sue condizioni dopo lo stop contro il Bologna

Le sensazioni negative della vigilia si sono purtroppo rivelate corrette. Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, aveva suonato un campanello d’allarme già nella giornata di mercoledì scorso, indicando chiaramente le condizioni fisiche di Manu Koné come una delle principali criticità in vista del delicato incrocio contro il Bologna.

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La previsione dell’allenatore si è puntualmente avverata sul rettangolo verde. Il centrocampista transalpino ha stretto i denti e ha tentato di scendere regolarmente in campo per aiutare i compagni, ma si è dovuto arrendere quasi subito. La causa dello stop è un fastidioso problema muscolare alla coscia destra che non gli ha lasciato scampo.

Si tratta di un allarme che era già suonato nei giorni precedenti: questo stesso fastidio lo aveva infatti costretto a saltare la sfida contro il Como. In quell’occasione, lo staff medico e tecnico aveva optato per il riposo assoluto, facendola sembrare una semplice scelta precauzionale per averlo al meglio nel match contro i felsinei, ma la situazione si è rivelata più complessa del previsto, privando la squadra di una pedina preziosa per l’equilibrio della mediana.

Niente impegni con la Francia: si attendono gli esami

Le conseguenze dell’infortunio si ripercuotono anche sull’agenda internazionale. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista giallorosso dovrà inevitabilmente rinunciare alla convocazione con la Francia. Koné salterà le amichevoli di lusso contro Brasile e Colombia, originariamente in programma per le prossime settimane.

L’attenzione dello staff medico di Trigoria è ora rivolta agli esami strumentali, previsti tra oggi e domani, che saranno fondamentali per chiarire l’esatta entità della lesione. La speranza dell’ambiente romanista è che la sosta per le Nazionali possa attutire l’impatto della sua assenza. Questo periodo senza partite ufficiali di club consentirà a Koné di svolgere il protocollo di riabilitazione con maggiore calma, limitando i match saltati con la Roma e puntando a un rientro ottimale.