Roma, infortunio per Calafiori: problema muscolare alla coscia

Brutte notizie per la Roma dato che Riccardo Calafiori ha accusato un infortunio muscolare a un quarto d’ora dalla fine nel corso della gara di Europa League contro l’Ajax. Per l’esterno giallorosso un risentimento alla coscia destra.

Il giocatore ha lasciato il campo zoppicando per essere poi sostituito da Gonzalo Villar con Jordan Veretout spostato sulla fascia.. La sua presenza in campionato contro il Torino è in dubbio ed è un guaio per il tecnico giallorosso Paulo Fonseca che lo avrebbe dovuto schierare al posto dell’infortunato Spinazzola.