Roma, Mourinho: «La qualità si aspetta da tutti, ma poi c’è qualcuno che va a casa»

Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Vitesse. Le sue dichiarazioni:

PASSAGGIO DEL TURNO – «Ci si aspetta qualità da tutti. Ma poi qualcuno va a casa e qualcuno va avanti, noi per fortuna siamo andati avanti. In questo momento siamo in questo situazione positiva e il fatto di restare in partita e riuscire a recuperare lo svantaggio è una grande qualità. Qualche mese non accadeva. Non abbiamo fatto una buona partita tecnica, ma siamo stati bravi in fase difensiva»

VITESSE – «Non conoscevo il loro allenatore, alla fine mi sono complimentato con lui perché è bravissimo. Hanno giocato molto bene e ci hanno messo in difficoltà. Noi siamo contenti di aver superato il turno, ma un po’ meno per la partita che ci attenderà domenica con la Lazio. loro sono a casa a fumarsi una sigaretta con Sarri e noi qui a lottare fino alla fine».