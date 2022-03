Mourinho: «La mia Roma stanca prima della partita. Questo non mi piace». Le dichiarazioni del tecnico giallorosso

José Mourinho ha parlato a DAZN dopo Udinese-Roma.

PARTITA – «La partita non è stata diversa da quella che mi aspettavo. Ho capito che non avevo sbagliato nella mia analisi e penso che siamo entrati nel gioco con i cambi, con l’energia. Ho visto da qualche giocatore una difficoltà a entrare nella partita. Anche Foti ha notato la difficoltà che esiste contro una squadra che ha preparato la partita in una sola settimana. Partita difficile, se facevamo gol prima avremmo avuto più tempo, però purtroppo è stato alla fine. Sono 8 partite in Serie A senza sconfitte, con 4 pareggi. Un punto a Udine, un punto a Sassuolo ma quando segniamo all’ultimo non è una sconfitta».

DIFFICIOLTA’ – «Anche il ritmo della palla. Passaggi facili, lenti. Abbiamo avuto più possesso palla senza aggressione e senza intensità. Era una partita al massimo delle sue potenzialità contro una squadra un po’ in difficoltà. Non possiamo scegliere le partite, giovedì è importante, domenica è importante e quella dopo anche. Sappiamo che non è facile però giocare domenica fuori casa dopo aver giocato giovedì. Abbiamo perso a Verona e a Venezia e pareggiato oggi ma dobbiamo avere uno spirito diverso. Dobbiamo avere uno spirito diverso, anche io sono un po’ stanco però quella la sento dopo, ma oggi qualche giocatore la stanchezza lo era e questo non mi è piaciuto».

ZANIOLO – «L’ho visto molto bene dal punto di vista emozionale. Ho detto a lui che l’Udinese è una squadra che ti fa prendere dei gialli e devi essere molto intelligente e controllato. Come loro cercano di destabilizzare è molto difficile. Dopo l’esperienza di Zaniolo con Di Bello che prende due gialli contro l’Inter mi faceva paura. Penso sia per questo che non è giocato bene. Ha giocato un po’ condizionato ma comunque ha fatto bene».