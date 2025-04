Roma Juve, gli ex bianconeri si preparano alla sfida: da Ranieri alla colonia argentina, tutti gli intrecci di domenica sera

Roma Juve, domenica sera all’Olimpico tanti ex bianconeri tra le fila dei giallorossi, a cominciare dal tecnico Claudio Ranieri

La Roma affronta la Juve all’Olimpico, una partita che acquista un valore particolare, come riportato dal Messaggero, per i numerosi ex bianconeri ora in giallorosso, a partire dall’allenatore Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino ha avuto un’esperienza significativa sulla panchina bianconera, allenando la squadra tra il 2007 e il 2009 e sfiorando uno Scudetto. Da tecnico della Juve, ha vinto diverse volte contro i giallorossi, tra cui un famoso 4-1 a Roma. Dopo aver lasciato la Juve, è tornato alla Roma nel 2009, ottenendo una vittoria cruciale contro i bianconeri in lotta per lo scudetto. L’ultima sfida di Ranieri contro la Juve, nel 2019, si è conclusa con una vittoria per 2-0 all’Olimpico. La sfida di domenica sarà l’ultimo incontro tra Roma e Juve con Ranieri alla guida dei giallorossi. Curiosamente, tra i tanti nomi fatti come suoi possibili successori, tra cui Sarri, Allegri, Pioli e Mancini, hanno tutti legami con i bianconeri.

Tra i giallorossi ci sono anche due ex bianconeri argentini, Leandro Paredes e Matias Soule. Paredes, che domenica sarà titolare dopo aver vissuto un anno difficile a Torino con Allegri, spera di fare una buona partita contro il suo passato. Soule, invece, affronta la Juventus con l’intento di sbloccarsi definitivamente, dopo aver mosso i primi passi nel grande calcio con la maglia bianconera, prima di passare alla Roma. Entrambi non nutrono rancore verso la loro ex squadra, ma si preparano ad affrontare la squadra con il desiderio di dare il massimo. Assente l’ex bianconero che fra tutti ha il legame più forte con i torinesi Paulo Dybala. La Joya, ex numero 10 juventino, ha finito la stagione per un infortunio.