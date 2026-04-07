Roma, il ko con l’Inter accende l’allarme: difesa fragile e futuro tutto da riscrivere

Roma, il crollo di San Siro apre nuove riflessioni su tenuta mentale, rendimento difensivo e prospettive: l’analisi del Corriere dello Sport

Il ritorno in campo dopo una sosta può sempre nascondere difficoltà, ma per la Roma la trasferta di San Siro ha lasciato soprattutto segnali molto preoccupanti. A fotografare con durezza il momento giallorosso è Mimmo Ferretti nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, dove il giudizio sulla prova contro l’Inter è netto e severo. Il giornalista parte da un concetto chiaro: «La prima partita dopo una sosta è storicamente tutta un quiz». La risposta data dalla squadra giallorossa, però, secondo l’editoriale, è stata drammatica: «la Roma è scoppiata. Esplosa. Anzi, implosa». Una bocciatura pesante, che non riguarda soltanto il risultato finale, ma l’immagine complessiva di una squadra apparsa fragile, confusa e incapace di reagire davanti alle difficoltà.

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Roma, il crollo difensivo preoccupa Gasperini

Nel mirino dell’analisi c’è soprattutto il reparto arretrato, descritto come l’emblema del momento negativo vissuto dalla squadra. Ferretti usa parole molto forti per raccontare la trasformazione della retroguardia giallorossa: «Il muro difensivo, per dirne una, si è sgretolato, non esiste più. È stato abbattuto e mai più ricostruito, e far gol alla Roma oggi è più facile che ordinare un caffè al bar». Una frase che colpisce ancora di più se confrontata con il recente passato, quando la difesa romanista veniva indicata come uno dei punti di forza del gruppo. Lo stesso editoriale lo ricorda con tono amaro: «E pensare che gli uomini sono gli stessi della difesa più forte d’Italia, anzi d’Europa. Ricordate? Roba di pochi mesi fa, non di una vita fa». Il problema, quindi, non sembra essere solo numerico o legato alle assenze, ma strutturale e mentale.

Roma, tra responsabilità presenti e una rifondazione possibile

L’editoriale insiste infatti anche su un altro aspetto: l’incapacità della squadra di leggere i momenti della gara e adattarsi agli imprevisti. Ferretti parla di «l’assoluta mancanza di comprensione, di lettura della partita» e rende il concetto con una metafora efficace: «Se piove, apri l’ombrello e ti ripari in attesa che la pioggia la faccia finita. Se non lo capisci, non hai scampo e continui a fracicarti». Da qui nasce un messaggio preciso: non si può sempre attribuire tutto agli infortuni o alle assenze, perché «La colpa non può essere sempre di chi non c’è: le responsabilità, in realtà, sono sempre di chi c’è. Allenatore compreso». Sullo sfondo resta anche il tema del futuro. Mentre nell’ambiente riaffiora la nostalgia per Ranieri, cresce l’idea che in estate possano arrivare cambiamenti profondi. La sensazione, leggendo l’editoriale, è che la Roma sia davanti a un bivio: continuare con l’attuale zoccolo duro oppure avviare una vera rifondazione.