Bryan Cristante giocherà al centro della difesa in Roma-Udinese. Si tratta di una scelta obbligata complice le assenze per infortunio di Kumbulla e Smalling

Come riferito da Il Tempo, Paulo Fonseca in Roma-Udinese sarà costretto a schierare Bryan Cristante come centrale difensivo. Insieme a lui ci saranno Mancini e Ibanez.

Si tratta di una scelta obbligata per il tecnico portoghese complice le assenze per infortunio di Marash Kumbulla e Chris Smalling, entrambi esclusi dalla lista dei convocati.