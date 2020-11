Roma, la dirigenza si allarga: è arrivato il sì di Scalera

Si allarga la dirigenza della Roma che vede ancora la poltrona da direttore sportivo vuota: è arrivato il sì di Stefano Scalera

La Roma ha fatto i conti con il cambio di società: via Pallotta è iniziata l’era di Friedkin, con un rinnovato entusiasmo in casa giallorossa come si vede anche dai risultati in campo.

Non solo, perchè i giallorossi si stanno sistemando anche a livello societario: è arrivato, come riportato da Gazzetta, il sì di Stefano Scalera, attuale vice capo di Gabinetto del Ministero delle Finanze. Ricoprirà un ruolo importante nella dirigenza della Roma.