Conferenza stampa Simundza: «Siamo padroni del nostro destino. Roma? Vogliono vincere come noi»

Ante Simundza, tecnico del Ludogorets, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma di Europa League. Le sue dichiarazioni:

«Vogliamo passare il turno e faremo del nostro meglio. Siamo pronti a giocare e siamo motivati e siamo in una posizione buona per decidere il nostro futuro. Mourinho ha detto che loro devono vincere per forza, ma anche noi se vogliamo andare avanti. Torniamo all’Olimpico dopo le partite contro la Lazio, ma ora è differente».