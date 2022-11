Roma, Dybala punta al Torino

Paulo Dybala accelera i tempi per tornare a disposizione della Roma e dell’Argentino: punta a rientrare per la sfida al Torino

Paulo Dybala freme per rientrare in campo con la Roma e per essere presente al mondiale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della Joya è quello di giocare alcuni scampoli di partita contro il Torino.

Nel frattempo la Roma è al lavoro per il rinnovo: la volontà dei giallorossi è quella di togliere la clausola risolutoria da 20 milioni di euro.