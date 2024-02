Roma, i dubbi dei tifosi e società su Dybala e Lukaku

Roma, dopo il ko contro l’Inter la piazza medita su Lukaku e Dybala: il primo non incide nei big match, il secondo troppo spesso ai box

La sconfitta contro l’Inter ha aperto il dibattito nel mondo Roma sulla coppia d’attacco formata da Dybala e Lukaku. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due valgono insieme il 15% del monte ingaggi della squadra, ma sono molti i dubbi, di natura diversi, che si muovono tra tifoserie a dirigenza e la domanda è se vale la pena o meno puntare su di loro

L’argentino, negativo contro l’Inter, non è mai stato in discussione per la qualità tecnica: dal suo arrivo nella capitale ha saputo incidere, ma i tanti infortuni non gli hanno mai permesso di giocare con continuità. La sua situazione sembra più stabile, forte di un contratto fino al 2025 con opzione al 2026, ma la mossa Baldanzi a gennaio è un segno di ricostruzione di una Roma post-Dybala. Discorso diverso per il belga, che è in prestito dal Chelsea e, salvo colpi di scena, a fine stagione tornerà in Inghilterra. Lukaku però nelle partite decisive non è mai riuscito ad incidere e, visto il costo di 20 milioni dell’operazione, in molti si chiedono tra i tifosi se non era meglio investire altrimenti. La sua permanenza dipende molto dalla qualificazione alla prossima Champions League: solo in quel caso i Friedkin potrebbero pensare ad una conferma del belga.