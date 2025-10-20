Roma, l’attacco è un problema: la mossa a sorpresa di Massara

Roma: il problema del gol e le mosse per gennaio. Il direttore sportivo sta già valutando la possibilità di andare a prendere un attaccante

Un solo gol in nove partite tra campionato ed Europa League. È questo il preoccupante bilancio della coppia offensiva Dovbyk–Ferguson, simbolo di un problema ormai evidente in casa Roma: la mancanza di concretezza sotto porta. L’attacco giallorosso fatica a trovare continuità e lucidità, e il tema del centravanti è tornato a essere centrale nei piani tecnici e dirigenziali del club capitolino.

L’irlandese Ferguson, arrivato con grandi aspettative, non ha ancora trovato la sua prima rete stagionale e, di conseguenza, è progressivamente scivolato nelle gerarchie di Gasperini. Diversa la situazione di Dovbyk, che sembrava essersi sbloccato contro il Verona, ma gli errori nelle ultime gare – contro Lille, Fiorentina e Inter – hanno riacceso i dubbi. La Roma si trova così con un reparto offensivo talentuoso ma poco incisivo, e se la tendenza non verrà invertita in tempi brevi, sarà inevitabile intervenire nel mercato di gennaio.

Il tecnico giallorosso sta cercando soluzioni interne, ma i segnali non sono incoraggianti. Gasperini ha provato a rilanciare Dovbyk, anche per valorizzare un giocatore di proprietà della Roma, ma il ritorno in forma di Bailey sta spingendo verso un’altra direzione tattica. Secondo quanto riportato da Leggo, l’allenatore starebbe valutando un tridente più leggero e tecnico, con Bailey, Dybala e Soulè. Una scelta che punta su velocità, qualità e imprevedibilità, anche a costo di rinunciare a un riferimento fisico tradizionale in area di rigore.

Nonostante gli sforzi, però, la Roma sa che per competere ai massimi livelli servirà un rinforzo di peso nel reparto offensivo. Per questo motivo, la dirigenza ha già avviato i primi contatti per individuare un nuovo attaccante. In cima alla lista dei desideri c’è Zirkzee, attualmente al Manchester United, che potrebbe arrivare in prestito a gennaio. Il profilo dell’olandese piace per tecnica e capacità di dialogare con i trequartisti. Tra le alternative monitorate c’è anche Promise David, attaccante dell’Union Saint-Gilloise, considerato un prospetto interessante e in crescita.

La Roma di Gasperini resta una squadra viva, intensa e combattiva, ma il gol continua a essere il suo tallone d'Achille. E senza una soluzione concreta davanti, anche le buone prestazioni rischiano di non bastare. Gennaio, dunque, si preannuncia come un mese decisivo per ridare alla Roma quella forza offensiva indispensabile per restare ai vertici.