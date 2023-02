Roma, maxi squalifica per il vice di Mourinho

Il Giudice Sportivo ha inflitto una pesante squalifica a Salvatore Foti, vice di Mourinho alla Roma. I dettagli

Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo su Salvatore Foti della Roma.

COMUNICATO – «Foti squalificato sino al 28 febbraio perché, si legge nel comunicato, al 33° del secondo tempo, alzatosi dalla propria panchina, rivolgeva agli Ufficiali di gara, urlando, ripetute espressioni offensive; per avere inoltre, come rilevato dai rappresentanti della Procura federale, rivolto, al 29° del primo tempo, dopo la segnatura della rete della Cremonese, frasi minacciose verso un dirigente della squadra avversaria; per avere inoltre proferito, al 34° del secondo tempo, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, ripetute espressioni blasfeme allontanandosi dal recinto di giuoco; per avere, infine, dopo il termine della gara, posizionatosi davanti allo spogliatoio del Direttore di gara, rivolto al medesimo ulteriori espressioni offensive con tono minaccioso».