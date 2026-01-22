Roma News
Roma, il mercato non si ferma per i giallorossi! Altro colpo in arrivo, questa volta dalla Serie A
Roma, il mercato dei giallorossi continua senza sosta: nuovo colpo per Gasperini, stavolta in arrivo dalla Serie A. Ultime
La Roma, dopo aver chiuso l’operazione Baldanzi, prosegue il dialogo con il Genoa per Lorenzo Venturino. Il giovane 2006 rossoblù è diventato il nuovo obiettivo dei giallorossi in questa fase di mercato.
In queste ore le due società stanno lavorando per definire nel dettaglio la formula del trasferimento, che dovrebbe concretizzarsi attraverso un prestito con diritto di riscatto. Una modalità identica a quella utilizzata per Baldanzi e che consentirebbe alla Roma di valutare il giocatore prima di un eventuale investimento definitivo.
Restano da sistemare gli aspetti contrattuali e le condizioni legate al possibile riscatto, con i club impegnati a trovare l’intesa finale. Secondo quanto riportato da Di Marzio, la trattativa procede e si avvicina ai passaggi decisivi.
