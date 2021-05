Mkhitaryan ha analizzato il derby tra Roma e Lazio nel post partita: queste le parole dell’armeno, autore del primo gol

Henrikh Mkhitaryan ha analizzato il derby tra Roma e Lazio nel post partita: queste le parole dell’armeno, autore del primo gol, ai microfoni di DAZN.

BILANCIO – «Ho fatto una grandissima stagione e ringrazio i miei compagni. Speravamo di vincere qualcosa, ma non posso che augurarmi che accadrà nei prossimi anni».

FUTURO – «Sono innamorato di questa città e di questo club. Dovremo però ragionare e vedere se resterò qui. Vedremo che cosa succederà».

MOURINHO – «L’ho avuto a Manchester, ma magari ha cambiato qualcosa. Con lui ho vinto tre trofei. Vedremo quello che farà. Sarebbe bellissimo vincere con lui».

DZEKO E FONSECA – «Io voglio solo giocare e aiutare i miei compagni per vincere le partite. Colgo l’occasione per ringraziare Dzeko per l’assist. Siamo felicissimi per questa bellissima vittoria. Fonseca? Volevamo fare qualcosa di speciale per lui e per avere un ricordo bello di questa stagione».