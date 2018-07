La Roma punta decisa su Marcos Llorente, difensore centrale della cantera del Real Madrid. Il costo dell’operazione si aggira sui 20 milioni di euro

La Roma è tra le squadre più attive sul mercato e per il direttore sportivo Monchi sono ore decisamente febbrili. Il manager sta lavorando per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione dell’allenatore Eusebio Di Francesco e dopo gli arrivi di Bianda e Marcano si punta a costruire la difesa giallorossa del futuro. Secondo quanto riporta Don Balon, il club di proprietà di James Pallotta non è disposto a spendere i 45 milioni richiesti dal Real Madrid per Nacho Fernandez e ha quindi virato su Marcos Llorente, giocatore classe ’95 della cantera dei blacos. Il giocatore nasce difensore centrale ma all’occorrenza può agire anche da mediano di copertura.

Il giovane spagnolo tornerà a breve dal prestito al Deportivo Alaves e molto probabilmente non avrà molto spazio sotto la gestione di Lopetegui. Llorente avrebbe chiesto di giocarsi le sue carte con la maglia del Real Madrid ma potrebbe convincersi a trasferirsi in Italia grazie all’attenta mediazione di Monchi. L’operazione potrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni di euro.