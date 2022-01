Roma, Mourinho su Spinazzola: «Il recupero dall'infortunio? È stato un pazzo...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore della Roma Mourinho ha parlato del recupero dall’infortunio di Spinazzola

José Mourinho, allenatore della Roma, in conferenza stampa ha parlato anche del recupero dall’infortunio di Leonardo Spinazzola.

SPINAZZOLA – «Su Spinazzola mi piacerebbe sapere chi è stato il fenomeno che aveva previsto che a Novembre il giocatore sarebbe stato disponibile. Anche lui è un pazzo. Super ottimista ma è impossibile recuperare in questi mesi. Poi sembra che ogni settimana che passa ne serve una di più. Deve stare tranquillo. Quando sono arrivato ho pensato di non avere Spinazzola. Finiamo a maggio ma quando arriva, arriva. E’ una lesione molto difficile da smaltire ma sono tranquillo. Quello che gli dico è che manca un giorno in meno. Manca un allenamento in meno. Capisco la tua domanda ma con lui lavoriamo con tranquillità».

LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE