Roma Napoli: Mancini libera le sovrapposizioni di Kolarov e Spinazzola

Grazie alla nuova posizione di Mancini, Fonseca ha due terzini che possono spingere. Sia Spinazzola che Kolarov danno simmetria alla Roma

Con la soluzione Mancini mediano, la struttura posizionale della Roma è cambiata parecchio. In fase di possesso, l’ex Atalanta si abbassa in mezzo ai difensori centrali, con Veretout più avanti.

Prima, uno dei terzini (di solito Spinazzola) rimaneva invece più bloccato per aiutare l’uscita dal basso. Ora, con Mancini, c’è invece più simmetria. L’avere di fatto 3 uomini in difesa permette alla Roma di avere terzini che si sovrappongono nello stesso tempo, come dimostrano Kolarov e Spinazzola. Basta vedere nella slide sopra.