Roma Napoli, Soulé bloccato e Buongiorno protagonista: così la squadra di Antonio Conte ha fermato i giallorossi all’Olimpico e conquistato il primo posto

Roma Napoli, Soulé bloccato e Buongiorno protagonista: la mossa tattica di Conte porta i tre punti ai partenopei! L’analisi tattica del match

Il derby del Sole contro il Napoli si è trasformato in una serata da dimenticare per Matías Soulé, il giovane talento giallorosso. In un match che avrebbe potuto essere il trampolino di lancio per consolidare il suo ruolo in una Roma ancora alla ricerca di certezze, Soulé è stato praticamente annullato dalla difesa del Napoli, in particolare da un implacabile Buongiorno, messo in campo da Antonio Conte con un compito specifico: fermare la pericolosità del fantasista argentino.

Come analizzato anche dal Corriere dello Sport, la morsa tattica preparata da Conte, che ha bloccato ogni spazio e impedito a Soulé di esprimere il suo gioco, ha avuto un impatto devastante sul rendimento del giovane attaccante. Il ragazzo, che in questa stagione aveva mostrato segnali di grande crescita, è finito completamente fuori partita. Nonostante il talento che gli aveva fatto guadagnare l’attenzione, il numero 22 della Roma ha finito per vagare in campo, senza riuscire a incidere in un match dove la sua squadra, in difficoltà, non ha trovato la scintilla per reagire.

Nel secondo tempo, Gritti (vice di Gasperini squalificato per il match) ha deciso di sostituirlo, non per punizione, ma perché il suo contributo, che normalmente brilla, questa volta non c’era. Le statistiche parlano chiaro: solo 0,05 expected goals, zero dribbling riusciti, e la sensazione di un giocatore che ha faticato a mantenere il controllo del pallone, stanco e fuori ritmo.

La Roma, ancora una volta, ha mostrato la propria difficoltà a trovare un centravanti di riferimento, un problema che persiste da inizio stagione. La mancanza di un finalizzatore puro è stata evidente, con il resto della squadra costretta a “inventarsi” soluzioni per supplire a questa lacuna. Tuttavia, nonostante il passo falso, la Roma resta compatta e determinata a lottare per i suoi obiettivi.

Soulé, dopo questa serata difficile, sa che dovrà riprendersi subito. La sconfitta contro il Napoli brucia, ma per lui è anche una lezione che lo aiuterà a crescere. La prossima occasione è già dietro l’angolo: con il Cagliari in arrivo, Soulé ha la possibilità di dimostrare che quella contro il Napoli è stata solo una parentesi, e di tornare a essere il faro della Roma come lo è stato finora. La sua voglia di riscatto è già evidente, e la squadra giallorossa sa che può fare affidamento su di lui per ripartire più forte di prima.