Il derby perso ha lasciato scorie negative in casa Roma, a Trigoria nervi tesi e la squadra avrebbe saltato il riposo

Il derby perso ha lasciato scorie negative in casa Roma, a Trigoria nervi tesi e la squadra avrebbe saltato il riposo.

Niente giornata di scarico per i giallorossi. Una punizione o soltanto un modo per parlare dopo la partita contro la Lazio e non ripetere quanto successo. In ogni caso la sfida ha lasciato qualche scoria. Lo scrive Leggo.