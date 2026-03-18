Roma, Celik stringe i denti: vuole esserci a tutti i costi col Bologna! Novità anche su Dybala: il punto tra infortuni e calciomercato

La Roma sta vivendo giorni intensi, con attenzione rivolta soprattutto al recupero di Zeki Celik dall’infortunio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino destro turco, dopo aver lavorato in modo specifico insieme a Mancini e Koné, è pronto a scendere in campo contro il Bologna. Si tratta di una gestione mirata per evitare infortuni, dato che questi tre giocatori sono tra i più utilizzati della stagione. Nessuna preoccupazione particolare, ma la volontà di proteggere i loro fisici da sovraccarichi, mantenendo alta la condizione atletica.

Durante l’allenamento, erano presenti anche Massara e Ranieri, mentre si prevede la presenza in tribuna di Ryan Friedkin, che seguirà da vicino la squadra in questo incontro cruciale. La partita contro il Bologna è particolarmente importante per i giallorossi, che sono alla ricerca di una vittoria fondamentale in vista della qualificazione alle competizioni europee.

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Purtroppo, non ci sono novità positive per quanto riguarda le condizioni degli altri infortunati. Resta fuori, infatti, l’attaccante Paulo Dybala e il centrocampista Soulè. Il primo, dopo il suo infortunio muscolare, tornerà a disposizione solo dopo Pasqua. Dybala, che ha vissuto una stagione travagliata, sarà anche nel suo ultimo mese da giocatore della Roma, visto che il suo contratto scadrà a breve. Il futuro dell’attaccante argentino potrebbe portarlo altrove, con il Boca Juniors che sta facendo sentire la sua pressione per il ritorno di “La Joya” in Argentina. Anche la moglie di Dybala, Oriana, ha mostrato il suo desiderio di tornare nel suo paese natale, il che potrebbe accelerare la partenza di Paulo.

Nel frattempo, Soulè spera di recuperare dopo la sosta, con la speranza di risolvere i suoi problemi alla pubalgia. La Roma, però, deve fare a meno di questi due giocatori per il momento, ma conta di avere il pieno potenziale della squadra già dopo la pausa.

Le prossime settimane saranno cruciali per la Roma, con il ritorno degli infortunati che potrebbe rivelarsi determinante per il finale di stagione.