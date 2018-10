Roma, parla Kluivert: «Sto abbastanza bene, il mio obiettivo è giocare più possibile»

Justin Kluivert ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale della Roma: l’attaccante olandese intravede il rientro e spera in un impiego maggiore

Justin Kluivert scalpita. L’attaccante olandese, protagonista di un avvio tra alti e bassi con la Roma, è stato di recente colpito da un infortunio muscolare e punta il rientro per un maggior impiego. Ecco alcune sue dichiarazioni rilasciate a Roma TV: «Sto abbastanza bene, nei giorni scorsi ho fatto alcuni esami che non hanno evidenziato nulla di grave e presto sarò di nuovo a disposizione. Gli alti e i bassi di questo inizio di stagione? In tutta onestà non mi so spiegare questo andamento altalenante della squadra».

Kluivert ha poi parlato del suo ambientamento in giallorosso: «Sono contento di essere qui e va tutto bene. A Roma sto bene e ho sempre più familiarità con i compagni di squadre. Le cose in campo vanno sempre meglio e il mio obiettivo è scendere in campo il più possibile. Il mio primo gol segnato al Viktoria Plzen? Avevo già deciso che l’avrei dedicato a Nouri, lui è sempre nei miei pensieri. Giocare è importante, in allenamento lavoriamo molto sulla tattica e il mister chiede agli esterni di giocare più in mezzo al campo quando la palla è dall’altra parte e di attaccare la profondità per dare un apporto anche in fase difensiva. Mio padre? Lui mi dice sempre che devo fare gol ,per un attaccante è la cosa più importante. Adesso ci aspettano sfide difficili con Napoli, CSKA Mosca e Fiorentina, ma credo che con la squadra che abbiamo a disposizione possiamo vincere tutte e tre queste gare».