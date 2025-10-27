Roma News
Roma Parma, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Olimpico! Tutti le informazioni sul match
Roma Parma, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida dell’Olimpico valida per la 9ª giornata di Serie A 2025/26
I giallorossi, reduci dall’1-0 sul campo del Sassuolo, guidano la classifica insieme al Napoli e puntano a confermare il proprio ruolo da favoriti, pur dovendo fare i conti con qualche difficoltà sotto porta rispetto alla mole di occasioni create.
Il Parma di Carlos Cuesta, invece, arriva dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Como e si prepara a un’altra battaglia per la salvezza, con l’obiettivo di centrare la seconda permanenza consecutiva nella massima serie.
DOVE SEGUIRE ROMA PARMA
• Orario: 18.30
• Canale TV: DAZN, Sky
• Streaming: DAZN, Sky GO, NOW
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Milan Roma, i tifosi possono sorridere! La sfida di Serie A sarà gratis su DAZN: il match sarà visibile in chiaro! Tutti i dettagli
Roma in estasi per il ritorno in vetta! Il Romanista in apertura festeggia il successo sul Sassuolo: «That’s football»