Roma, Raggi conferma: «I lavori per lo stadio inizieranno nel 2018»

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha ribadito che i lavori di costruzione del nuovo stadio della Roma partiranno entro la fine dell’anno. Per il progetto sono previsti 800 milioni di euro di investimenti

Dopo mesi di ritardi, passi falsi e promesse la Roma può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, ha confermato che i lavori di costruzione del nuovo stadio voluto dal Presidente James Pallotta hanno ottenuto il via libera dalla giunta comunale e partiranno già quest’anno. «Dal nuovo stadio della Roma a Tor di Valle arriveranno 800 milioni di euro di investimenti, l’avvio dei lavori dovrebbe esserci già entro la fine di quest’anno», ha dichiarato la Raggi durante una conferenza stampa in Camera di Commercio relativa alla realizzazione di un nuovo data center di Aruba. L’impianto, come si legge sul sito della Roma, potrà ospitare 52.500 spettatori e offrirà un distretto dell’intrattenimento attivo sette giorni alla settimana, un centro congressi, negozi, un museo e un nuovo centro sportivo. Il design dello stadio è chiaramente ispirato al Colosseo e si caratterizza per uno schermo di pietra sospeso che lo circonda per tutta la sua lunghezza e una tettoia di vetro traslucido rivestita in Teflon.