Il Milan avrebbe tentato l’avvicinamento a N’Zonzi negli ultimi giorni di mercato ma ha poi virato su Bakayoko

Negli ultimi giorni di mercato il ds della Roma Monchi è riuscito nell’impresa di chiudere il trasferimento nella Capitale di Steven N’Zonzi. Per il francese il club giallorosso ha sborsato al Siviglia 26,5 milioni di euro più 4 di bonus. Il giocatore invece ha firmato un contratto di quattro anni a 3,1 milioni a stagione più bonus. Stando quanto riporta Tuttomercatoweb, il passaggio del centrocampista Campione del Mondo 2018 non è stato però poi così scontato.

N’Zonzi per tutta l’estate è stato un obiettivo di mercato di diversi club e tra questi ci sarebbe stato anche il Milan. I rossoneri avrebbero infatti avuto contatti con diversi operatori di mercato prima del suo trasferimento a Roma. Il club di proprietà del fondo Elliott aveva effettivamente puntato su N’Zonzi per rinforzare il centrocampo ma alla fine ha preferito virare su Bakayoko per una questione economica. L’ex Chelsea è infatti arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto, formula che il Siviglia non intendeva concedere per il trasferimento di N’Zonzi. Il francese venerdì prossimo incontrerà proprio i rossoneri a San Siro nella terza giornata di campionato.