Roma, Rui Patricio: «Un’impresa a cui tutti hanno contribuito»

Rui Patricio, portiere della Roma, ha parlato dopo il successo in finale di Conference League contro il Feyenoord

Rui Patricio ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Feyenoord.

TROFEO – «È molto importante e ne siamo tutti molto felici. Un’impresa che dobbiamo goderci».

PARATA PIU’ DIFFICILE – «Non mi piace parlare di me, siamo stati tutti insieme in campo. La squadra ha dato il suo contributo, ho aiutato i compagni come loro hanno fatto con me. Nessuno è stato più importante».