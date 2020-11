Roma senza difesa contro il Cluj: l’unico superstite è Juan Jesus

Piena emergenza difensiva per la Roma di Paulo Fonseca. L’unico difensore disponibile per Cluj è Juan Jesus

La Roma di Paulo Fonseca è in piena emergenza difensiva verso la gara contro il Cluj. Il tecnico giallorosso dovrà fare i salti mortali per schierare la retroguardia difensiva, visto le contemporanee assenze di Fazio e Kumbulla per Covid.

A loro si aggiungono gli infortunati Smalling, Ibanez e Mancini. Come fa notare Tuttosport, l’unico difensore puro rimasto è Juan Jesus, titolare obbligato domani sera.