La Roma ha ufficializzato Eldor Shomurodov e nel contratto dell’attaccante uzbeko ci sarebbe una maxi clausola rescissoria

La Roma crede in Eldor Shomurodov, per il presente e per il futuro. I giallorossi hanno ufficializzato ieri l’attaccante, che è già in Portogallo nel ritiro della squadra, per una cifra vicina al 20 milioni.

Come riportato Il Messaggero, la Roma crede davvero nel calciatore come confermato anche dalla maxi clausola rescissoria che sarebbe presente nel contratto di Shomurodov: 80 milioni di euro, la cifra per strappare l’attaccante al club capitolino.